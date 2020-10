Una prestazione pazzesca contro l'Olanda, ma con la Juve rischia di non esserci. Giorgio Chiellini centellina le forze, inizia a dosare il suo campionato e le sue prestazioni: anche per questo, di comune accordo con mister Pirlo, il capitano bianconero sembra essere propenso a saltare la sfida di Crotone, per la quale sarà verosimilmente arruolato Merih Demiral. Il turco sembra essere l'uomo scelto tra quelli a disposizione del Maestro: con De Ligt ancora fuori e Rugani finito al Rennes, molte alternative non sembrano esserci. La fiducia nel centrale ex Sassuolo, poi, è tanta: anche per questo, alla Continassa dormono sonni tranquilli. Con lui, confermati Bonucci e Danilo.