Voltare pagina, il più presto possibile. L’amara sconfitta di San Siro contro l’Inter può essere in parte dimenticata alzando un trofeo, mercoledì contro il Napoli, che la Juventus affronterà in finale di Supercoppa. Piro sta pensando di cambiare l’undici iniziale visto contro i nerazzurri, viste le difficoltà di alcuni giocatori. Come riporta Tuttosport, fuori Rabiot e Ramsey, dentro McKennie e Kulusevski, mentre Bernardeschi dovrebbe rilevare l’infortunato Frabotta. Chiellini potrebbe cedere il posto a Demiral, dopo aver giocato tutta la gara contro l’Inter e 65 minuti contro il Genoa nel giro di pochi giorni.