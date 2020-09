Il tridente si è già quasi intravisto, perché nel 3-5-2 di Andrea Pirlo è contemplata una mezzala che in fase offensiva si stacca dal reparto per piazzarsi sulla trequarti. È stato Ramsey contro la Sampdoria a ricoprire egregiamente questo ruolo, con molta probabilità lo farà anche domani nel big match tra Juventus e Roma. Davanti Cristiano Ronaldo e Kulusevski, coppia già affiatata nonostante una sola partita ufficiale disputata in tandem. Ma in futuro? Quali saranno le scelte di Pirlo dopo il ritorno di Morata e il recupero di Dybala? Il Maestro ha confessato di meditare da tempo su come schierare insieme il maggior numero di giocatori di qualità, cercandoli di mettere nelle migliori condizioni possibili, senza tradire il principio dell’equilibrio. Modulo per modulo, analizziamo tutti i possibili tridenti nella testa di Pirlo, partendo da una certezza. Sfoglia la gallery per vedere le possibili combinazioni in attacco di Pirlo