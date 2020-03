Andrea Pirlo come Pep Guardiola? E' lo scenario prefigurato dall'ex attaccante della Juventus Alessandro Matri a Tuttosport: “Se Pirlo dovesse partire da una squadra giovanile o dalla Juventus Under 23, penso che potrebbe ripercorrere le orme di Guardiola a Barcellona. Sento Andrea presissimo e con una grande voglia di iniziare ad allenare. Ha tutto per diventare un top anche in panchina, basta che non si aspetti dai giocatori quello che riusciva a fare lui perché di Pirlo ne esiste soltanto uno”. Anche Guardiola era partito dalle giovanili del Barcellona dopo il ritiro, iniziando poi un percorso clamoroso con la prima squadra blaugrana. Sarà lo stesso per Pirlo alla Juve?