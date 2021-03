L’orizzonte è incerto, le previsioni difficili. I bookmaker si dividono sul futuro di Andrea Pirlo, all’indomani della bruciante eliminazione della Juventus dalla Champions League. Da un parte c’è chi crede ad Agnelli che - ha raccontato l’allenatore - ha confermato la bontà di un progetto appena iniziato. Dall’altra, i dubbi di chi non ritiene abbastanza solide le rassicurazioni del presidente e intravede somiglianze con il caso Sarri, sostenuto a più riprese ma alla fine esonerato. Nel gruppo dei fiduciosi spiccano gli analisti di Stanleybet.it, saldi nel confermare Pirlo sulla panchina bianconera: in tabellone l’esonero o le dimissioni rimangono a un corposo 7,50. Scettici, invece, i quotisti Sisal Matchpoint, che stamattina hanno rivisto la loro valutazione "tagliandola" fino a quota 5,00. Decisivo per il futuro di Pirlo sarà innanzitutto il recupero di campionato con il Napoli del 17 marzo, importantissimo per accorciare le distanze sull’Inter e sperare ancora nella rimonta scudetto, in attesa della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta del prossimo maggio.