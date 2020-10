Cinque giornate di Serie A bastano ai bookmaker per stabilire quali allenatori mangeranno o meno il panettone a Natale. Per i betting analyst di Sisal Matchpoint i primi a saltare sulle rispettive panchine sono Giampaolo, Stroppa, Iachini, Liverani e Gotti rispettivamente offerti a 1,57, 1,72, 1,90, 2,00 e 2,25. Ma la valutazione curiosa è quella relativa all’esonero di Andrea Pirlo. Il neo allenatore della Juventus, rileva agipronews, ha raccolto solamente 9 punti in classifica e i repentini cambiamenti nelle formazioni iniziali del tecnico, costringendolo al terzo pareggio di fila in campionato, hanno evidenziato forti dubbi sul suo futuro da parte dei bookmaker. L’esonero dell’ex Milan e Inter infatti paga 4 volte la posta, alla pari di Eusebio Di Francesco che nell’ultima giornata ha conquistato la prima vittoria alla Sardegna Arena. Nella lista elaborata dagli analisti sui prossimi allenatori esonerati, entro il 25 dicembre 2020 alle ore 23, ci sono anche Paulo Fonseca a 5,00, Ivan Juric e Claudio Ranieri, dati a 6,00. Attenzione anche ad Antonio Conte, sicuro del posto ad inizio stagione. I risultati ottenuti finora non convincono i trader di Sisal Matchpoint tanto da quotarlo 7,50 e non inserendolo nella lista degli "intoccabili" composta da Gennaro Gattuso e Stefano Pioli, entrambi fissati in lavagna a 16,00.