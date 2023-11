Dal sito ufficiale della Juve gli auguri di buon compleanno a Filip Kostic.Il nostro numero 11 spegne oggi 31 candeline: per lui è il secondo compleanno in bianconero.Stiamo entrando nel vivo della stagione, cominciata con sette vittorie in dieci giornate, e come lo scorso anno Filip sta dando il suo contributo. La sua prima stagione si è chiusa con un bottino di tre gol e undici assist in tutte le competizioni, ma soprattutto gli ha permesso di entrare nel cuore dei tifosi grazie ai suoi cross, alle sue corse e alla sua voglia di esserci sempre.Quest'anno sono otto le presenze, con un assist offerto a Milik nel Derby della Mole.