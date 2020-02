A mio avviso, pur se con caratteristiche diverse, Emre Can è centrocampista più forte di Rabiot e Ramsey. Poi, chapeau per la plusvalenza (che in questo periodo per la Juve mi pare sia davvero l’unica cosa che conta...) — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 1, 2020

Il giornalista Fabio Ravezzani analizza su Twitter il mercato della Juventus partendo dalla cessione di Emre Can passato dalla Juventus al Borussia Dortmund per 26 milioni di euro complessivi, uno per il prestito fino al termine della stagione e 25 per il riscatto obbligatorio a determinate condizioni: "", scrive il giornalista. Tanti tifosi bianconeri sono d'accordo con lui.