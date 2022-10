Finalmente! Grande serata, quella di ieri, per l'esterno serbo, che ha realizzato il suo primo gol con la maglia dellastrappando applausi e complimenti anche dalla stampa. "Il segreto è servirlo sulla corsa: da fermo fa più fatica a crossare", riflette La Gazzetta dello Sport, che oggi lo premia con un bel 7 in pagella. Stesso voto da parte di Tuttosport, che scrive: "Il gol è un colpo di biliardo, scagliato al momento perfetto per evitare il disperato tentativo di salvataggio di[...]. Quando trova lo spazio per crossare, è come se avesse un compasso al posto del piede. Il problema piuttosto è un altro: gli avversari spesso ne leggono prima le intenzioni e riescono a murarlo. Ma perva benone così".Parere (e voto) analogo per Il Corriere dello Sport: "Meglio nella fase di attacco che in quella di difesa. Ha grandi potenzialità e a tratti le evidenzia". Anche noi de ilBianconero.com gli abbiamo assegnato un 7 tondo tondo: "Il gol è una piccola perla, incastonata in un aggancio così e così, ma ripresa con il guizzo dell'esterno puro. Era questione di tempo, con tutto il volume di gioco che fa...".