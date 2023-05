All'81' di, Gleisoné costretto ad alzare bandiera bianca e, molto probabilmente, chiudere in anticipo la sua prima stagione in bianconero. Per il difesnore centrale brasiliano un problema di natura muscolare che sarà approfondito nelle prossime ore. Al suo posto dentro Leonardo Bonucci. Ennesimo problema fisico della stagione, piove sul bagnato in casa bianconera.