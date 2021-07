Sullo scenario in cui l'Atalanta, oltre a definire l'arrivo di Gianluca Frabotta, parla con la Juventus anche di Merih Demiral, che la Dea pensa di provare ad acquistare in caso di cessione di Cristian Romero, irrompe un nuovo club pronto a comprare il difensore turco. Si tratta del Borussia Dortmund, che come rivela Calciomercato.comDemiral al Borussia troverebbe peraltro Emre Can, con cui condivise lo spogliatoio brevemente all'inizio della sua avventura juventina. Al suo posto la Juve non dovrebbe prendere nessuno: già pronto Daniele Rugani a giocarsi le sue chance con mister Allegri per essere confermato in rosa come quarto centrale di difesa.