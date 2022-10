Domani non sarà solamente la partita traL'allenatore rossonero, nonostante abbia incontrato Allegri già 19 volte, non è mai riuscito a batterlo. In particolare, sono. Dati che portano anche al fatto che Pioli è l'allenatore contro il quale Allegri ha ottenuto più vittorie in assoluto. In conferenza, l'ex Bologna ha definito il tecnico della Juve "molto furbo" e domani a San Siro proverà a sfatare questo tabù.