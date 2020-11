La Juventus ha giocato tre volte contro il Milan il 16 novembre, all'epoca del calcio in bianco e nero. La prima volta nel 1941: al Comunale, all'epoca denominato (ancora per poco tempo) stadio Benito Mussolini, la Juve vinse 3-2 prendendo subito il largo coi gol di Banfi, Colaussi e Lushta. Pazzesco il match giocato nel 1958: a Torino il Milan s'impose per 5-4, decisiva una doppietta del futuro juventino Altafini (per la Juve a segno il terzino Corradi e il trio Boniperti-Charles-Sivori). Infine, un "morigerato" 1-0 fu il successo della Juve nel 1975 a San Siro: incornata vincente di Gori su cross di Causio.