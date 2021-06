Dopo la telenovela Donnarumma (che si è chiusa in favore del Paris Saint-Germain), la Juventus ha confermato Szczesny, mentre per il suo vice regna ancora l’incertezza dopo l’addio di Buffon. Schiarite all’orizzonte, invece, per quanto riguarda Carlo Pinsoglio: come riporta La Gazzetta dello Sport, il terzo portiere bianconero firmerà a breve il rinnovo di contratto per un altro anno. Il 31enne è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio, così il club bianconero ha deciso di prolungare la sua storia con la Juve per un altro anno.