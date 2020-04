In questo momento di stop forzato ogni calciatore si allena come può. Carlo Pinsoglio sta passando i suoi giorni di quarantena con la fidanzata Giulia che oggi ha "allenato" il terzo portiere bianconero con qualche tiro in porta. Il tutto ovviamente postato su Twitter e gli altri canali social da "Pinso". "Non si passa", ha scritto il bianconero, e poi il suo classico hashtag: #daiunpoeh. E ancora: ​#workout #quarantena #restiamoacasa #stayhome #FinoAllaFine #ForzaJuve. Anche in quarantena non si smette di allenarsi.