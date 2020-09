Carlo Pinsoglio, si sa, è l'uomo in più dello spogliatoio della Juventus. Il terzo portiere bianconero è uno dei punti fermi dietro le quinte, oltre che l'amico più stretto di CR7 alla Continassa. Sempre pronto a spronare il gruppo ma pure a farlo ridere. Come è accaduto oggi quando il terzo portiere bianconero ha deciso di "rovinare" la foto della squadra vincente in partitella. Lo scatto è stato postato proprio dall'estremo difensore sui social: "Un momento di protagonismo", ha scritto. Condividendo coi suoi follower questa foto: