Un paio di parate nei 90', poi due rigori parati, più uno alto, dopo il fischio finale. Così Carlo Pinsoglio si è preso la scena. E' lui, infatti, il "Man of The Match", il migliore in campo eletto dai canali social ufficiali della società nella vittoria contro il Milan. Una bella nottata per lui che, da terzo portiere bianconero, durante l'anno trova poco spazio e ha invece potuto prendersi la scena tra i pali delle porte del Dignity Health Sports Park di Carson, negli Usa.Nella nostra gallery i video.