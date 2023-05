Carloè intervenuto in diretta sul canale Twitch della Juventus. Le sue parole.“Ciao sono Mattia Perin, sono sposato, ho tre figli, vengo da Latina. Sono il portiere della Juventus, vorrei rimanere qua a vita, spero di finire la mia carriera alla Juventus”.“Una lunga carriera in Premier League, in Italia ho giocato nella Roma, sono a Torino da sei anni. Sposato, un figlio, grande appassionato di architettura”.“Szczesny sennò domani mi picchia (ride ndr). Parata più bella, nella tournèe estiva con il Paris Saint Germain, grazie a Tek che aveva la caviglia gonfia”.“Per me tornare alla Juve è stato il sogno di una vita, sono cresciuto qui, tornavo dopo sette anni. Il mio è un ruolo particolare ma lo so fare bene, essere qui e indossare la maglia della Juve è una gioia immensa, è casa mia”.“Di Maria, per la pericolosità quando ha palla tra i piedi”.“Gigi Buffon a sei anni, ma ho iniziato come attaccante”.“Perché siamo matti, chi vuole buttarsi a terra”.“Mi ha chiamato Filippi dicendomi che sarei rimasto, ero felice”.