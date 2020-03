Your browser does not support iframes.

Il portiere della Juve Carlo Pinsoglio e la sua splendida fidanzata Giulia Ortaggi, per rompere la noia dell'isolamento forzato (hanno dovuto festeggiare chiusi in casa anche il recente compleanno del giocatore!), poco fa si sono concessi alle domande di alcuni follower su Instagram. "Il nostro rapporto? Litighiamo sempre, poi però… facciamo pace - scherza Giulia -. Come ci siamo conosciuti? Tramite un amico in comune, siamo entrambi di Torino ma non ci eravamo mai visti o sentiti nominare prima. Tre aggettivi per descrivere Carlo? Permaloso, testone, ma tanto generoso". Il compagno contraccambia buttandola sullo scherzo: "Giulia è perfetta… ma solo quando dorme".



