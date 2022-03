Il terzo portiere della Juventus Carlo Pinsoglio attraverso il suo profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio in seguito alla vittoria di ieri in extremis in Coppa Italia allo stadio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Queste le parole di Pinsoglio:"Godiamoci questa vittoria.Al ritorno servirà ancora una grande prestazione di squadra".