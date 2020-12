1









Nell'esultanza per il gol di Bonucci che ha sancito il 2-1 finale fra Juventus e Torino il terzo portiere bianconero, Carlo Pinsoglio, ha rimediato un'espulsione dalla panchina. Una circostanza assai curiosa, e sui social molti appassionati di calcio hanno immaginato il giocatore "lanciato" verso il record di un suo collega di ruolo: Tommaso Berni, che in sei anni di Inter (dal 2014 al 2020) non è mai sceso in campo ma è riuscito a rimediare addirittura due cartellini rossi, peraltro nella stessa stagione. Riuscirà Pinsoglio a fare di meglio? Di certo i tifosi bianconeri hanno apprezzato la sua verve, anche se leggermente sopra le righe, da "motivatore".