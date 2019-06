Dopo la tappa a Madrid, per una mini-vacanza e la visita al centro per il trapianto di capelli di Cristiano Ronaldo , le ferie del portiere juventinoe della sua bellissima fidanzatasono proseguite sempre in Spagna: negli ultimi giorni i due si sono spesso immortalati su Instagram in quel di, tra spiagge da sogno e scenari naturalistici incantevoli. Ieri la coppia è tornata in Italia: Pinsoglio è già al lavoro, e poche ore fa in una Instagram story si è ritratto intento a lavorare alacremente in palestra. Ma Giulia, anche in questo caso, era al suo fianco.