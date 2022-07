Si parte dai palleggi di tacco tra Pogba e Vlahovic, si prosegue con il mancino di Di Maria e la Juventus che esegue la prima sgambata della stagione, contro il Pinerolo.



Eccole, le immagini della squadra bianconera, alle prese con l'amichevole che apre i battenti di quest'annata così importante, così decisiva. E così ricca di sorprese.



La curiosità resta a mille, soprattutto - ma non solo - per i nuovi volti che compongono la squadra di Massimiliano Allegri. Le certezze? Iniziano a fioccare. E partono da due mancini: quello del Fideo... e quello di Vlahovic!



