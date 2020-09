L’Inter sembra pronta a riportare Andrea Pinamonti a Milano. Questo è quanto filtra nelle ultime ore, ma decisivo sarà l’incontro di domani tra le due società e l’agente del calciatore, che ha fretta di chiarire una situazione divenuta scomoda per tutti. Dopo qualche schermaglia iniziale, Inter e Genoa sono disposte a sedersi nuovamente a tavolino, complice l’arrivo di Daniele Faggiano all’ombra della Lanterna, dirigente ex Parma che conserva un ottimo rapporto con Ausilio e Marotta. Nelle scorse settimane, ci aveva pensato anche la Juventus, ormai però alle prese con l'arrivo di Edin Dzeko e con un nuovo tentativo per Moise Kean dall'Everton.