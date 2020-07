Nella trasmissione Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha parlato della situazione Pinamonti-Juve: "Enrico Preziosi ha fretta di cedere Andrea Pinamonti e non aspetta l’Inter, che ha il diritto di riacquisto. Sull’attaccante classe ’99 del Genoa c’è la Juventus, che vuole puntare su di lui come profilo giovane, in attesa di individuare quello esperto". Tra Preziosi e Andrea Agnelli c'è stato un breve colloquio poco prima dell'inizio di Genoa-Juve: le parti hanno parlato dei vari affari che hanno ancora in corso, come il rinnovo dei prestiti di Perin e Romero.