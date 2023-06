L'agente da margine della cerimonia di presentazione del 21° Golden Boy, ha parlato del centrocampista francese: "Paul sta lavorando tanto, so che lo seguite sui social media, non ha fatto un giorno di vacanza. Torna il 2 e sarà a disposizione della Juve. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico".Pogba infatti si trova a Miami dove sta continuando il recupero dopo l'ultimo infortunio muscolare accusato nella partita casalinga contro la Cremonese. Pochi giorni fa , lo stesso giocatore aveva parlato delle sue condizioni e di come ha vissuto questi mesi complicati.