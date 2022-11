Intervenuta ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Rafaelaè tornata a parlare di Paul. Ecco il suo commento: "Paul è stato invitato dalla Francia in Qatar, ma ha deciso di andare a farsi visitare a Pittsburgh e restare a lavorare durante le vacanze. Dopo l'amarezza per questo Mondiale mancato e per l'apporto che non ha potuto dare allavuole recuperare il tempo perduto. Quindi niente svaghi, ma solo tanto lavoro per tornare il più in fretta possibile a disposizione di. Intervento rinviato? Ha solo ascoltato un parere medico, non ha deciso d'istinto". E sulla vicenda del presunto stregone: "Una storia tutta da dimostrare. Non mi risulta sia andata così".