Ha vinto Higuain. Ha vinto la sua voglia di rimanere alla Juventus. Pure se non ha la maglia in vendita ufficialmente, il Pipita - secondo quanto raccolto da Calciomercato.com - ora potrebbe rimanere. Sarri non si è mai opposto al suo ritorno, né alla sua cessione: ma le manovre per cederlo non sono mai andate a buon fine. A dieci giorni dalla chiusura del mercato, la situazione può aver trovato la sua svolta. Che poi era quello che voleva Gonzalo sin dall'inizio. COSA CAMBIA - Partito Kean, adesso toccherebbe a Mandzukic, in una linea di successione in cui Higuain ha scalato quasi tutte le gerarchie. Se per il campo dovrà vedersela con Dybala, per il mercato ha già battuto tutti. Perché è la stessa Juve a far trapelare che salvo nuovi clamorosi colpi di scena, sia Higuain che Dybala possano ora essere destinati a restare. Nel caso del Pipita, una controapertura figlia del mercato e non di una scelta tecnica: la Juve da oltre un anno ha deciso di venderlo, ma dopo i flop Milan e Chelsea ecco che solo la Roma si è mossa concretamente per lui, il rinnovo di Edin Dzeko ha forse chiuso il discorso in anticipo.