1









"E' la seconda partita difficile e brutta dopo Crotone. Non scatta un allarme ma serve ragionare sulla tattica. Stasera si è visto che Dybala non era al top: diventerà fondamentale ma... Il resto? Con due esterni belli e forti, Kulusevski e Chiesa, c'è attacco e difesa. Allora ok Dybala più la punta. E con Ronaldo? O Pirlo convince Ronaldo a fare il centravanti o va a fare l'esterno. E' un enigma ancora non risolto a livello tattico. Restano due prestazioni molto al di sotto del potenziale, siamo già alla quinta partita. Verona arriva dopo Crotone, una riflessione va fatta: serve arrivare al dunque, magari recuperando Ronaldo che una gara così te la vince". Questo il pensiero di Sandro Piccinini, espresso negli studi di Sky Sport dopo il pareggio tra Juventus e Verona.