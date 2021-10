. Ormai da tempo i bianconeri hanno messo nel mirino il centravanti serbo della Fiorentina e in vista del prossimo mercato provano ad anticipare tutta la concorrenza. Dal Manchester City all'Atletico Madrid, che su di lui aveva messo occhi e mani già nell'estate appena passata. La Juve cerca un centravanti e potrebbe anticipare il colpo estivo, portando Vlahovic a Torino già a gennaio. Il serbo è in rotta con il club viola e la Juve si muove: per ora ha capito che Vlahovic vuole un salto di questo tipo e sarebbe pronto a farlo, a maggior ragione visto il clima che respira a Firenze.Intanto, il club può approfondire anche con la Fiorentina: dopo i contatti di settembre, in cui si parlava di 70 milioni di euro, c'è stata la rottura e un'inevitabile discesa nella quotazione. Così a Torino si stanno adoperando per capire se il grande colpo può essere centrato subito o se, invece, sarà il caso di aspettare l’estate. Siamo intorno ai 60 milioni di euro.La Juve non vuole investire cifre folli in questo periodo, ma la necessità di un centravanti c'è e così l'idea Vlahovic si fa più concreta. Il budget non è stato ancora quantificato, ma c’è la volontà di portare a termine questa operazione, anche se non sarà cì semplice. Visto il clima bollente a Firenze, costruire un'operazione alla Chiesa è più complesso del solito, specialmente se chi chiama è la Juventus.Un tentativo per anticipare l’acquisto a gennaio, però, qualora si presentassero le condizioni giuste è più di un'idea. Serve, come vi abbiamo raccontato qui su ilBiancoNero.com, liberare prima di tutto uno spazio adeguato nel monte ingaggi, per esempio con l’addio di Aaron Ramsey, che porterebbe almeno 14 milioni lordi da riempire con i circa 12 lordi a stagione che chiede Vlahovic. La Fiorentina tendenzialmente vorrebbe evitare di dare il giocatore alla Juventus, ma Vlahovic sembra avere esplicitamente espresso la sua volontà di giocare nella Juventus e le concorrenti della Juventus sono probabilmente meno convinte dei bianconeri. Ma, soprattutto, la Fiorentina sembra orientata alla cessione in gennaio, quando avrà la possibilità di monetizzare la cessione certamente di più che in estate, quando al contratto di Vlahovic mancherà solo una stagione. La Juventus potrebbe offrire 50/55 milioni di euro, unendo magari un giocatore dell’Under 23 o uno dei giocatori in prestito. Cifre importanti per un colpo difficile, ma se c’è un talento giovane la Juve è pronta a spendere. La situazione ambientale del giocatore si sta facendo sempre più difficile a Firenze e, ora come ora, sembra impossibile pensare che riesca a finire la stagione in maglia viola, scrive Tuttosport. Non è un mistero che la Fiorentina si stia guardando intorno: Lucca, Scamacca e Pepi le prime alternative.