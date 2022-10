Adesso la Juve pensa al rinnovo di Adrien. A raccontarlo è Tuttosport, secondo cui con la doppietta al Maccabi anche l'ambiente si sta convincendo delle qualità del francese, a un passo dall'addio nella scorsa estate. Per il quotidiano, anche le certezze dettate da Allegri nei confronti del ragazzo sono state fondamentali nel "recupero" totale del francese.Ora si pensa al rinnovo, dunque. O almeno si proverà a capire se ci sono nuovi margini, nonostante il monte ingaggi più basso. Per Tuttosport, lo scenario può cambiare anche se verosimilmente Rabiot e famiglia cominceranno a guardarsi intorno verso la fine del 2022. Possibile che nello stesso periodo i bianconeri decidano di bussare a casa di mamma Veronique per capire se ci sono margini per un nuovo accordo.