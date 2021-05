Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi accendono i riflettori sul mercato. La copertina di Tuttosport è dedicata a Szczesny e Donnarumma, possibile presente e futuro della Juventus: "Juve, piano Gigio" titola il quotidiano. La Gazzetta dello Sport apre con il nuovo allenatore della Roma:"ElettroMou" è il titolo in taglio alto, in un'analisi più ampia: "Panca revolution. Il suo arrivo che scossa per il campionato: i ritorni di Allegri e Spalletti più vicini". Anche il Corriere dello Sport evidenzia il ritorno di Mourinho in Serie A: "Uragano Mou" è il titolo in prima pagina. Taglio alto dedicato alla Champions, di spalla un'intervista a Di Canio che dichiara: "Josè? Lo preferivo a Pep". Al centro della pagina la festa-scudetto dell'Inter.