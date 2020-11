Come racconta il Corriere della Sera, edizione Torino, la Juve non perde di vista Locatelli. Il club continua a seguire il ragazzo del Sassuolo, ormai conclamato obiettivo di mercato: per i neroverdi, però, si parte da una base di 30 milioni di euro. E questo senza considerare i bonus.



LA MANOVRA - Intanto, Paratici ha pronto un nuovo piano per l'estate. Oltre al mediano ex Milan, piacciono chiaramente Pogba e Aouar, che hanno costi più elevati e per ora lontani dai parametri juventini. Dipenderà come sempre tutto dalle cessioni. Intriga anche De Paul dell'Udinese, che ieri ha manifestato la voglia di andare a giocare la Champions.