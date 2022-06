Ai piani alti della Juventus non hanno gradito la fotografia di Massimiliano Allegri a Montecarlo, al fianco di Luis Campos. A rivelarlo è Sportmediaset:



"Ai piani alti quella foto non è certo piaciuta. Insomma, casuale o meno che sia stato (tutto può capitare, ci sono cose tuttavia meno probabili di altre tipo incontri di questo genere del tutto... fortuiti) l'incontro di Max Allegri con il ds del Psg Luis Campos a Montecarlo immortalato da una fotografia che ha fatto il giro dei social non è stato giudicato - scusate il gioco di parole - una bella immagine per la Juve. Non centra il mercato? Solo un pourparler tra amici? Se anche fosse i vertici bianconeri avrebbero gradito un po' più di accortezza, onde evitare le inevitabili speculazioni che quell’istantanea ha generato in un momento in cui il Psg, è cosa nota, è alla ricerca di un nuovo tecnico".