Come riportato dal Sun, la Juventus è interessata ad un giovanissimo prospetto che gioca nelle file dell’Arsenal Under 18. Si tratta di Sam Greenwood, attaccante nato a Sunderland il 26 gennaio del 2002. Gli scout della Juve hanno seguito il giocatore durante l’Europeo Under 17 disputato in Irlanda ed hanno messo il nome dell’attaccante inglese sul proprio taccuino. Con la maglia della nazionale inglese U17, Greenwood ha già disputato 14 partite mettendo a segno ben 12 goal. I bianconeri devono però guardarsi dalla concorrenza interna perché anche Milan risulta essere sulle tracce del giocatore