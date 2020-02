La Lazio prova il tutto per tutto per il rinnovo di Luiz Felipe. Il centrale difensivo italo-brasiliano piace anche alla Juventus, che ne ha intravisto le potenzialità. Il contratto di Luiz Felipe, attualmente, scade nel 2022 e, come riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza biancoceleste vorrebbe prolungarlo al 2024, così da impedire le mosse di eventuali pretendenti. Oltre alla Juventus, infatti, sul giocatore ci sono anche il Milan e l'Inter. Un nutrito gruppetto di squadre dal quale Claudio Lotito vorrebbe tutelarsi, garantendo a Luiz Felipe un rinnovo che serva sia a convincerlo a restare sia eventualmente ad alzarne il prezzo in caso di offerte.