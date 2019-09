La Juve ha in mente un colpo a parametro zero per la difesa della prossima stagione: si tratta di Stefan Savic dell’Atletico Madrid. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore andrà in scadenza al 30 giugno 2020 ed ancora non vi sono state proposte di rinnovo da parte della sua squadra. Negli ultimi giorni di mercato Paratici ha cercato di portare l’ex Manchester City e Fiorentina a Torino ma i Colchoneros hanno chiuso le porte a qualsiasi trattativa. Il dirigente potrà ritentare a gennaio con un’offerta al ribasso oppure attendere febbraio per accordarsi direttamente con il giocatore che, in quel caso, diventerebbe bianconero dal prossimo luglio.