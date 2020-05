La Juventus non smette di seguire Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che, come riporta Calciomercato.com, è entrato nei radar di Fabio Paratici già dai tempi in cui giocava nel Milan. Arrivato a Sassuolo per 14 milioni di euro, oggi ne vale almeno il doppio, specialmente perché non c'è nessuna clausola di recompra da parte dei rossoneri. Per questo, sarà sfida aperta sul mercato, con anche l'Inter che monitora da vicino il centrocampista dei neroverdi.