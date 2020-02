Il calciomercato si sa non dorme mai. Ecco perchè i club, ma anche i giocatori, iniziano a pensare alla prossima finestra di mercato. Prima di questa però, da quasi un mese si è aperta una nuova fase, cioè quella dei giocatori il cui contratto è in scadenza al termine della stagione. Uno dei calciatori più interessanti in questa speciale lista è sicuramente quello del centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic. Il futuro del centrocampista è ancora in dubbio e, per questo, i suoi agenti hanno iniziato a muoversi da tempo. ​La Juventus ha, per ora, rimandato ogni discorso a fine stagione, nonostante il giocatore piaccia a Paratici in casa bianconera la priorità resta quella di capire prima le uscite.