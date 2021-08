In caso di mancato accordo col Sassuolo per Manuel Locatelli, il piano B della Juventus si chiama: i dirigenti bianconeri hanno identificato nel giovane talento classe 2000 del Monaco il profilo ideale per migliorare il centrocampo di Allegri.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per strappare il giovane calciatore al Monaco servono, ovvero più o meno quelli richiesti dal dirigente del Sassuolo Carnevali per Locatelli. Sullo sfondo resta viva l'ipotesi Pjanic, che potrebbe arrivare invece a parametro zero dal Barcellona.