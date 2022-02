Alla Juventus piace il difensore del Torino e della nazionale ivoriana Wilfried Singo. Tuttavia come riferisce l'edizione odierna de La Stampa il difensore ha tutte le carte in regola per poter giocare in una big. Al giovane difensore classe 2000 mancano però i gol. Secondo il quotidiano piemontese quando avrà lucidità sotto porta finirà nel mirino di big europee ed italiane. Questo sarà sicuramente un aspetto che Ivan Juric si impegnerà a migliorare da qui al termine della stagione.