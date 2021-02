1









Già l'anno scorso si parlava di un interessamento della Juventus per Tomas Esteves, terzino destro portoghese del 2002. Il giocatore è del Porto, prossimo avversario in Champions dei bianconeri, ma in questa stagione sta giocando in prestito al Reading, in Championship ('Serie B' inglese). Secondo Tuttosport, però, la Juve non si è dimenticata di lui e continua a seguirlo. Esteves nel Reading ha finora totalizzato 19 presenze in campionato e una in Fa Cup. E ha all'attivo una presenza nell'Under 21 del Portogallo. In patria lo paragonano a Joao Cancelo e ha una clausola rescissoria col Porto da 40 milioni di euro.