Alla Juventus non piace solo Giacomo Raspadori del Sassuolo ma anche Davide Frattesi. I bianconeri stando a quanto riporta Tuttosport sfrutteranno la sfida in programma al Mapei Stadium lunedì 25 aprile per iniziare a discutere delle possibili trattative di mercato. Potrebbe essere un incontro importante per il futuro sia di Frattesi che di Raspadori, su entrambi la Juventus è in forte pressing da mesi. Ora i bianconeri cercano anche un sostituto per Paulo Dybala.