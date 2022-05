La Juventus è interessata all'attaccante dell'Inter Ivan Perisic che andrà in scadenza di contratto in estate. L'interesse è concreto e il croato non chiuderebbe un suo possibile approdo a Torino, tuttavia come riporta SkySport manca ancora l'offerta ufficiale della società bianconera all'entourage di Perisic. Solo allora si potrà parlare di trattativa ufficiale e possibile approdo.