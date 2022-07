Nel corso della conferenza stampa Danieledellaha parlato del difensore serbo accostato allaNikola. Queste le sue parole:"È alla Fiorentina da cinque anni e l'anno scorso ha fatto un gesto d’amore rinnovando. Quest’anno ci siamo lasciati che l’Europa gli avrebbe fatto piacere, ma non possiamo dire di no ad un grande club. Il nostro rapporto con lui è eccezionale e qualsiasi decisione verrà presa insieme, siamo preparati sul mercato. Tra luglio e gennaio abbiamo preso sette calciatori, abbiamo tantissime idee e non siamo spaventati".