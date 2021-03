Champions League ma anche mercato, perché la Juventus sta valutando diversi profili per ringiovanire la difesa. In particolare al centro, in un ruolo nel quale gli scout bianconeri stanno osservando con grande interesse Gianluca Mancini, il difensore della Roma che con 4 gol è il centrale che ha segnato di più in tutta la Serie A. Attualmente l'ex Atalanta ha un contratto fino al 2024 da 2 milioni di euro a stagione, mail proprietario del club Dan Friedkin ha già chiesto a Tiago Pinto di blindare il giocatore.