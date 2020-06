La Juventus ha messo nel mirino anche il giovane difensore centrale del Verona Marash Kumbulla. Il classe '00 albanese, infatti, è uno dei profili vagliati dai bianconeri, anche se Fabio Paratici sa benissimo di non essere il solo a seguirlo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, c'è anche la Lazio interessata a Kumbulla, oltre all'interesse di due top team europei: dalla Premier, anche il Chelsea ha chiesto informazioni, così come il Borussia Dortmund dalla Bundesliga. Il centrale non è ancora una priorità per il mercato bianconero, ma potrebbe essere un giocatore su cui puntare in ottica futura.