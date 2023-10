Laè alla ricerca di nomi per il centrocampo dopo le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com sull'elenco dei nomi che piacciono a Giuntoli potrebbe finire anche Jorginho. Ora in forza all'Arsenal. In casa bianconera ci sono dei dubbi legati all'età del giocatore, classe 1991, potrebbe rivelarsi un'occasione qualora i Gunners lo cedessero a zero già nel mercato invernale.