La Juventus ha messo nel mirino il difensore centrale classe 1995 del Lione Jason Denayer. Il giocatore ha il contratto in scadenza in estate e l'obiettivo della Vecchia Signora sarebbe quello di portarlo a Torino a zero. Come riporta RMC Sport però sul difensore ci sarebbe in pole il Newcastle. Fortemente interessato a portare il giocatore in Premier.