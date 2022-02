La Juventus dopo il colpo Zakaria a centrocampo ora proverà a portare a Torino anche Frenkie De Jong. La dirigenza bianconera e il Barcellona si sono incontrati secondo Il Tirreno a Madrid a gennaio ed è stato chiaro che gli spagnoli non reputino più il talento olandese incedibile. Le richieste per il giocatore sono alte ma la Juventus vuole provare a trattare per portarlo a Torino.